2020-07-01T15:53:18+03:00
Общество

В ночном ДТП с лосем погиб один из руководителей Рязанского радиозавода

Алексей Широков находился в машине в качестве пассажира. Спасти его не удалось
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В ночном ДТП с лосем погиб один из руководителей Рязанского радиозавода.В ночном ДТП с лосем погиб один из руководителей Рязанского радиозавода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В смертельном ДТП после столкновения с лосем погиб первый замгендиректора Рязанского радиозавода Алексей Широков. Соответствующую информацию «Комсомолке» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 1 июля в Рязанском районе. Перед автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 46-летний водитель, резко выскочил лось. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия один человек погиб, трое – водитель и два пассажира – получили травмы (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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