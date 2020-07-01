В ночном ДТП с лосем погиб один из руководителей Рязанского радиозавода
В смертельном ДТП после столкновения с лосем погиб первый замгендиректора Рязанского радиозавода Алексей Широков. Соответствующую информацию «Комсомолке» подтвердил источник в правоохранительных органах.
Напомним, ДТП произошло в ночь на 1 июля в Рязанском районе. Перед автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 46-летний водитель, резко выскочил лось. Столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия один человек погиб, трое – водитель и два пассажира – получили травмы (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU