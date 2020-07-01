1 Июль 2020 2020-07-01T15:53:18+03:00

В ночном ДТП с лосем погиб один из руководителей Рязанского радиозавода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Широков находился в машине в качестве пассажира. Спасти его не удалось

Изменить размер текста: A A

В смертельном ДТП после столкновения с лосем погиб первый замгендиректора Рязанского радиозавода Алексей Широков. Соответствующую информацию «Комсомолке» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 1 июля в Рязанском районе. Перед автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 46-летний водитель, резко выскочил лось. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия один человек погиб, трое – водитель и два пассажира – получили травмы (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У ресторана McDonald’s в Рязани сняли на видео бегущего лося

Животное выскочило буквально перед самым автомобилем. К счастью, обошлось без столкновения (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU