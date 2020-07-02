2020-07-02T16:54:26+03:00
Общество

Стали известны дата и место прощания с Алексеем Широковым

Первого заместителя гендиректора рязанского радиозавода похоронят на Новом кладбище
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Стало известна дата и место прощания с Алексеем Широковым.Стало известна дата и место прощания с Алексеем Широковым.
Изменить размер текста:

3 июля состоится церемония прощания с первым заместителем генерального директора рязанского радиозавода Алексеем Широковым, сообщают его коллеги.

Пройдет церемония по адресу: улица Новая, 88 (спортивный зал АО «Рязанский Радиозавод») с 09:45 до 10:40.

Церковный обряд отпевания будет проходить в Рязанском Спасо-Преображенском мужском монастыре (адрес: ул. Кремль, 1) с 11:00 до 12:00.

Похоронят Алексея Шилова на Новом кладбище.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 1 июля в Рязанском районе. Перед автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 46-летний водитель, резко выскочил лось. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия один человек погиб, трое – водитель и два пассажира – получили травмы (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Работники рязанского радиозавода скорбят по поводу гибели Алексея Широкова

Коллеги первого заместителя генерального директора АО «Рязанский радиозавод» приносят соболезнования родным и близким покойного (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанец сообщил о работах в Лесопарке, где хотели построить школу
В рязанском парке военной техники установили еще три экспоната
Стали известны дата и место прощания с Алексеем Широковым
Работники рязанского радиозавода скорбят по поводу гибели Алексея Широкова
ЗАГС рассказал, сколько рязанцев умерли в апреле-мае 2020 года
В 2020 году РГУ не будет принимать студентов закрытого «кулька»
Выпавшую из окна в Сасове 3-летнюю девочку доставили на вертолете в Рязань
Рыбы-мигранты вытесняют из рязанских водоемов традиционные виды
Рязанский жилой комплекс номинирован на престижную федеральную премию
География коронавируса в Рязанской области: еще три точки на карте пандемии
«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
«Гласно, легитимно и ярко». В Рязанской области подвели итоги голосования за поправки в Конституцию РФ
В Рязанской области вступил в силу закон о самозанятых
В Рязани задержали банду взломщиков автомобилей
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Из Борковского карьера №3 извлекли труп очередного утопленника
Из 21 века в 18-й. Речные туристы поднимаются в Касимов по канату