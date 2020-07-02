Стали известны дата и место прощания с Алексеем Широковым

2 Июль 2020 2020-07-02T16:54:26+03:00

Стало известна дата и место прощания с Алексеем Широковым.

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3 июля состоится церемония прощания с первым заместителем генерального директора рязанского радиозавода Алексеем Широковым, сообщают его коллеги.

Пройдет церемония по адресу: улица Новая, 88 (спортивный зал АО «Рязанский Радиозавод») с 09:45 до 10:40.

Церковный обряд отпевания будет проходить в Рязанском Спасо-Преображенском мужском монастыре (адрес: ул. Кремль, 1) с 11:00 до 12:00.

Похоронят Алексея Шилова на Новом кладбище.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 1 июля в Рязанском районе. Перед автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 46-летний водитель, резко выскочил лось. Столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия один человек погиб, трое – водитель и два пассажира – получили травмы (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU