Боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции
Рязанский боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.
«28 июня от жильцов одного из домов по улице Стройкова поступило сообщение, что один из мужчин бил кирпичом припаркованные во дворе автомобили. На место происшествия выехал участковый и сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина пытался оказать сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить приемы борьбы и спецсредства виде наручников», - сообщил источник.
По предварительным данным, Николай Савилов находился в состоянии алкогольного опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU