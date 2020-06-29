2020-06-29T17:53:05+03:00
Происшествия

Боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции

Пьяного мужчину задержали за разбитие окон автомобилей
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Боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции. Фото: YA62.ruБоец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции. Фото: YA62.ru
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Рязанский боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

«28 июня от жильцов одного из домов по улице Стройкова поступило сообщение, что один из мужчин бил кирпичом припаркованные во дворе автомобили. На место происшествия выехал участковый и сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина пытался оказать сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить приемы борьбы и спецсредства виде наручников», - сообщил источник.

По предварительным данным, Николай Савилов находился в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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