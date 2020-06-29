29 Июнь 2020 2020-06-29T16:51:23+03:00

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Днем 28 июня бывший боец ММА Николай Савилов разбил кирпичем стекло припаркованного автомобиля, сообщает один из рязанских порталов со ссылкой на очевидцев.

Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА. Фото: YA62.ru

«Мужчина нанес несколько ударов кирпичом по стеклу машины. Так как его поведение показалось очевидцам неадекватным, несколько человек скрутили его и обездвижили, вызвали полицию», - говорится в сообщении.

Напомним, Николай Савилов один из известных бойцов ММА Рязани. В 2017 году на турнире «Битва за Рязань» он боролся с легендарным Джеффом Монсоном («Снеговиком»). Поединок завершился вничью.

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ИСТОЧНИК KP.RU