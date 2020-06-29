2020-06-29T16:51:23+03:00
Происшествия

Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА

Николай Савилов бил кирпичом окна машин
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Рязани пьяный боец ММА разбил кирпичом автомобилm/ Фото: КСЕ "Арта" | https://vk.com/artammaВ Рязани пьяный боец ММА разбил кирпичом автомобилm/ Фото: КСЕ "Арта" | https://vk.com/artamma
Изменить размер текста:

Днем 28 июня бывший боец ММА Николай Савилов разбил кирпичем стекло припаркованного автомобиля, сообщает один из рязанских порталов со ссылкой на очевидцев.

Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА. Фото: YA62.ru

Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА. Фото: YA62.ru

«Мужчина нанес несколько ударов кирпичом по стеклу машины. Так как его поведение показалось очевидцам неадекватным, несколько человек скрутили его и обездвижили, вызвали полицию», - говорится в сообщении.

Напомним, Николай Савилов один из известных бойцов ММА Рязани. В 2017 году на турнире «Битва за Рязань» он боролся с легендарным Джеффом Монсоном («Снеговиком»). Поединок завершился вничью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число тяжелых больных коронавирусом рязанцев практически не снижается
Бывший директор рязанского «Детского питания» услышал приговор судьи
Боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции
Недобродушный поступок совершил кот в селе Добродушное Рязанской области
Еще на нескольких рязанских маршрутках отменят льготный проезд
Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА
В Рязани завершились поиски пропавшего рыбака на Nissan X-Trail
В 10 больнице Рязани возобновили плановую госпитализацию
В Рязани 29 июня выявили 41 зараженного человека
В самом центре Рязани изменился график работы светофора
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о новом типе автоперевода
Больше 730 тысяч рублей уйдет из бюджета на благоустройство сквера Чумаковой
Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс проходит по всей стране