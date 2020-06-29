Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА
Днем 28 июня бывший боец ММА Николай Савилов разбил кирпичем стекло припаркованного автомобиля, сообщает один из рязанских порталов со ссылкой на очевидцев.
Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА. Фото: YA62.ru
«Мужчина нанес несколько ударов кирпичом по стеклу машины. Так как его поведение показалось очевидцам неадекватным, несколько человек скрутили его и обездвижили, вызвали полицию», - говорится в сообщении.
Напомним, Николай Савилов один из известных бойцов ММА Рязани. В 2017 году на турнире «Битва за Рязань» он боролся с легендарным Джеффом Монсоном («Снеговиком»). Поединок завершился вничью.
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ИСТОЧНИК KP.RU