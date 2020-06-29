2020-06-29T14:48:18+03:00
Общество

В Рязани завершились поиски пропавшего рыбака на Nissan X-Trail

Мужчина находится в кругу родных
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В Рязани завершились поиски пропавшего рыбака на Nissan X-TrailВ Рязани завершились поиски пропавшего рыбака на Nissan X-Trail
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Пропавшего в Касимовском районе рыбака Геннадия Федулова нашли живым, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Напомним, мужчина выехал еще 23 июня из дома в деревне Мальцево порыбачить на машине на Nissan X-Trail и пропал.

Поисками Федулова занимались полиция и волонтеры, но спустя четырея дня мужчина сам позвонил родным, объяснив, что заблудился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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