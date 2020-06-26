26 Июнь 2020 2020-06-26T12:53:02+03:00

Рязанка в футболке с голубыми бабочками умерла недалеко от могилы матери.

Изменить размер текста: A A

Тело 36-летней Любови Козырской нашли в одном из домов поселка Тума Клепиковского района. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На теле явных следов криминального характера при визуальном осмотре не обнаружено», - говорится в сообщении.

В настоящее время Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.

Однако известно, что женщина погибла в доме, который находится недалеко от могилы ее матери.

Напомним, Любовь Козырская ушла из дома в Рязани 8 июня. С тех пор на связь с родственниками она не выходила (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU