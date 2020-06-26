Рязанка в футболке с голубыми бабочками умерла недалеко от могилы матери
Тело 36-летней Любови Козырской нашли в одном из домов поселка Тума Клепиковского района. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.
«На теле явных следов криминального характера при визуальном осмотре не обнаружено», - говорится в сообщении.
В настоящее время Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.
Однако известно, что женщина погибла в доме, который находится недалеко от могилы ее матери.
Напомним, Любовь Козырская ушла из дома в Рязани 8 июня. С тех пор на связь с родственниками она не выходила (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU