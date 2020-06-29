29 Июнь 2020 2020-06-29T08:20:11+03:00

В Рязанской области бесследно исчез рыбак на Nissan X-Trail.

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В Рязанской области разыскивают 60-летнего Геннадия Федулова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, мужчина 23 июня выехал на автомобиле Nissan X-Trail серебристого цвета из деревни Мальцево Касимовского района на рыбалку. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светло-русые с залысинами, короткая стрижка.

Одет: неизвестно.

В Рязанской области бесследно исчез рыбак на Nissan X-Trail.

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ИСТОЧНИК KP.RU