2020-06-16T20:25:40+03:00
Общество

В администрации Касимова объяснили бойкот активистки

Непонятно, стал ли причиной неудобный формат беседы или недоверие к соцсетям
Поделиться:
Глава администрации Касимова Игорь Авдеев.Глава администрации Касимова Игорь Авдеев.
Изменить размер текста:

Пресс-служба администрации Касимова выпустила официальное заявление по поводу инцидента с градоначальником Игорем Авдеевым. Ранее активистка Екатерина Трунина, пришедшая на встречу с чиновником, опубликовала видео, как он в ходе беседы покидает кабинет без объяснения причин.

Темой разговора должно было стать строительство многоквартирного дома в микрорайоне Приокский, против которого выступает инициативная группа жителей ближайших к стройплощадке домов. Позиция Труниной такова, что Авдеев, вопреки договоренностям, не стал отвечать на поставленные вопросы и сбежал, как только она начала видеосъемку.

В администрации, в свою очередь, заявили, что конструктивный диалог не состоялся из-за Труниной, которая якобы сама «не озвучила животрепещущие вопросы» и «изменила заявленную цель встречи». Слуги народа не стали отрицать, что активистка предупредила о видеосъемке и имела на это полное право, однако усомнились в ее целесообразности:

«Несмотря на законную возможность проведения видеосъемки, ее использование для заявленной цели вызывало сомнение», - заявили в пресс-службе администрации Касимова.

Далее власть имущие отметили, что в соцсетях не раз «некорректно использовались изображения представителей администрации».

«Просим обратить внимание на тот факт, что здание администрации - не самое подходящее место для планирования и реализации подобных PR-кампаний», - продолжают должностные лица. Отметим, что за PR кампанию власти сочли предложение активистки произвести видеозапись своего обращения

Руководство города заверило, что «сохраняет готовность к конструктивному диалогу», позволит задать вопросы Игорю Авдееву лично по окончании режима повышенной готовности, а на письмо инициативной группы ответит в установленные сроки.

Глава администрации Касимова испугался видеокамеру в руках горожанки.Источник - vk.com/liliyabelaya1

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбном простились с заслуженным врачом и почетным гражданином района
В администрации Касимова объяснили бойкот активистки
Обрыв проводов: троллейбус №1 будет ходить до улицы Крупской
На дорогах Рязани наносят разметку из износостойких материалов
«Съемка вызывала сомнения». Глава Касимова не стал общаться на видеокмеру
Момент ДТП с пьяным мотоциклистом в Рязани попал на видео
В рязанских СИЗО началась подготовка к голосованию по изменению Конституции
География коронавируса: в Кадоме стало вдвое больше заболевших
Под Кадомом поселились белые лебеди
Рязанцев предупредили о сильной жаре в ближайшие два дня
Лесопарк в Рязани готовят к снятию ограничений
Второй этап снятия ограничений в Рязани: какие кафе откроются 18 июня
Подробности ДТП с троллейбусом в Рязани: пострадали семь человек
В Рязанской области 16 июня выявили 50 зараженных коронавирусом. Всего – 4557
Рязанский Роспотребнадзор рассказал о планах открытия детских садов
«За хлебушком потянулась»: в Новомичуринске пенсионерка на иномарке врезалась в дерево
Стадо кабанов снова сняли рязанцы
Рязанская семья рассказала Путину об оформлении выплат на детей
Под Рязанью загрязнили реку Листвиняку горюче-смазочными материалами
Денис Сидоров – о ДТП с Ефремовым: Буржуазной «элите» нужно дать понять, что закон един для всех
Девятилетняя рязанка вошла в мировой топ «лайкеров»
В Рязани в продаже обнаружили потенциально опасную икру
В Рязани прошло первое заседание Общественной палаты города
География коронавируса: как 15 июня новые случаи распределились по Рязанской области
Чиновники взяли на контроль работу автобусов №7 в Рязани