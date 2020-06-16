В администрации Касимова объяснили бойкот активистки

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:25:40+03:00

Непонятно, стал ли причиной неудобный формат беседы или недоверие к соцсетям

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Пресс-служба администрации Касимова выпустила официальное заявление по поводу инцидента с градоначальником Игорем Авдеевым. Ранее активистка Екатерина Трунина, пришедшая на встречу с чиновником, опубликовала видео, как он в ходе беседы покидает кабинет без объяснения причин.

Темой разговора должно было стать строительство многоквартирного дома в микрорайоне Приокский, против которого выступает инициативная группа жителей ближайших к стройплощадке домов. Позиция Труниной такова, что Авдеев, вопреки договоренностям, не стал отвечать на поставленные вопросы и сбежал, как только она начала видеосъемку.

В администрации, в свою очередь, заявили, что конструктивный диалог не состоялся из-за Труниной, которая якобы сама «не озвучила животрепещущие вопросы» и «изменила заявленную цель встречи». Слуги народа не стали отрицать, что активистка предупредила о видеосъемке и имела на это полное право, однако усомнились в ее целесообразности:

«Несмотря на законную возможность проведения видеосъемки, ее использование для заявленной цели вызывало сомнение», - заявили в пресс-службе администрации Касимова.

Далее власть имущие отметили, что в соцсетях не раз «некорректно использовались изображения представителей администрации».

«Просим обратить внимание на тот факт, что здание администрации - не самое подходящее место для планирования и реализации подобных PR-кампаний», - продолжают должностные лица. Отметим, что за PR кампанию власти сочли предложение активистки произвести видеозапись своего обращения

Руководство города заверило, что «сохраняет готовность к конструктивному диалогу», позволит задать вопросы Игорю Авдееву лично по окончании режима повышенной готовности, а на письмо инициативной группы ответит в установленные сроки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/785227" frameborder="0"></iframe> Глава администрации Касимова испугался видеокамеру в руках горожанки.Источник - vk.com/liliyabelaya1

ИСТОЧНИК KP.RU