Глава администрации Касимова сбежал с приема жителей

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

15 июня активисты инициативной группы против строительства дома в Касимове пришли на запланированную встречу с главой администрации. Активистка Екатерина Трунина собиралась сообщить об опасности строительства многоэтажки в микрорайоне Приокский, которая несет угрозу для других домов. По ее словам, на стенах и перекрытиях уже пошли трещины.

Но после начала видеосъемки глава администрации Игорь Авдеев покинул кабинет. Этот момент появился в социальной сети. Отметим, что в начале встречи активистка предупредила чиновника о видеофиксации разговора.

Ранее мы рассказывали о том, что жители микрорайона Приокский города Касимов записали видеообращение в адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова. После этого чиновники ответили, что за дом будет строиться, ситуация вокруг которого вызвала недовольство горожан.

Глава администрации Касимова испугался видеокамеру в руках горожанки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU