2020-06-16T15:12:15+03:00
Недвижимость

Глава администрации Касимова сбежал с приема жителей

Они хотели задать чиновнику неудобные вопросы по поводу строительства многоэтажки
Антон ВОХЕЧ
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Чиновник через несколько секунд ретируется. Фото из кадров видеосъемки.Чиновник через несколько секунд ретируется. Фото из кадров видеосъемки.
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15 июня активисты инициативной группы против строительства дома в Касимове пришли на запланированную встречу с главой администрации. Активистка Екатерина Трунина собиралась сообщить об опасности строительства многоэтажки в микрорайоне Приокский, которая несет угрозу для других домов. По ее словам, на стенах и перекрытиях уже пошли трещины.

Но после начала видеосъемки глава администрации Игорь Авдеев покинул кабинет. Этот момент появился в социальной сети. Отметим, что в начале встречи активистка предупредила чиновника о видеофиксации разговора.

Ранее мы рассказывали о том, что жители микрорайона Приокский города Касимов записали видеообращение в адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова. После этого чиновники ответили, что за дом будет строиться, ситуация вокруг которого вызвала недовольство горожан.

Глава администрации Касимова испугался видеокамеру в руках горожанки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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