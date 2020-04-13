Касимовцы записали видеообращение в адрес губернатора Любимова
Жители микрорайона Приокский города Касимов записали видеообращение в адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова. По словам людей, в их микрорайоне вновь пытаются построить многоэтажные дом.
«В марте 2020 года в микрорайоне Приокский территорию под строительство дома вновь стали ограждать забором. Это уже третья попытка построить здесь дом. Жители микрорайона против. По их словам, представители застройщика так и не предоставили им разрешение на строительство. Местная власть недовольных игнорирует», - говорится в сообщении.
Нет стройке! Обращение у губернатору Любимову.Источник видео: "Реальный Касимов"
Отметим, чтобы не нарушать режим самоизоляции, люди из окон соседних домов высказали свое отношение к строительству. Жильцы опасаются, что из-за строительства по их домам пойдут трещины.
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ИСТОЧНИК KP.RU