2020-04-14T10:12:25+03:00
Общество

Чиновники Касимова ответили на видеообращение жителей к губернатору Любимову

По мнению властей, несогласные со строительством касимовцы, могут привести «к срыву сроков реализации социально важного национального проекта и нарушению прав граждан»
Яков РЫКОВ
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Чиновники Касимова ответили на видеообращение жителей к губернатору Любимову. Фото: администрация Касимова.Чиновники Касимова ответили на видеообращение жителей к губернатору Любимову. Фото: администрация Касимова.
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Администрация Касимова рассказала, что за дом будет строиться в микрорайоне Приокский, ситуация вокруг которого вызвала недовольство местных жителей.

«Были заключены муниципальные контракты с ООО «Центрстрой» на строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне Приокский и на улице Восточной. Срок сдачи объектов строительства в сентябре 2020 года. После реализации проекта 98 семей смогут переселиться из аварийного жилого фонда в благоустроенные новые жилые помещения», - говорится в сообщении.

По словам чиновников, вопрос о месте строительства тщательно оценили и проработали, провели мониторинг земель общего пользования. В результате анализа оказалось, что земли в Приокском и на улице Восточной являются единственными возможными местами застройки. Все они соответствуют требованиям градостроительного законодательства и территориального зонирования.

«Место для строительства жилого дома в Приокском отвечает всем предъявляемым требованиям, имеет доступную инфраструктуру, и новое строительство не несет опасности для близлежащих домов и не создает угрозу для жизни и здоровья жителей.

Отсутствие мотивированных доводов жителей против строительства может привести к срыву сроков реализации социально важного национального проекта и нарушению прав граждан, которые уже много лет ждут переселения в новое жилье», - подчеркнули в администрации Касимова.

Напомним, жители Касимова записали видео с обращением к губернатору Николаю Любимову, в котором просят главу региона отменить стройку в микрорайоне Приокский (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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