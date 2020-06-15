Ушла из жизни старейший доцент РГУ Ольга Орлова
В Рязани на 92-м году ушла из жизни ветеран РГУ имени Есенина, кандидат филологических наук, доцент Ольга Сергеевна Орлова.
Многие поколения выпускников факультета русского языка и литературы помнят Ольгу Сергеевну как талантливого преподавателя современного русского литературного языка, пытливого исследователя народной речи, знатока и любителя русской поэзии, энергичного, принципиального, заботливого декана.
«Мама Оля» – так за глаза называли своего декана студенты литфака 70-80-х годов. Память об Ольге Сергеевне навсегда останется в сердцах ее учеников и коллег.
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ИСТОЧНИК KP.RU