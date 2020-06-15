Ушла из жизни старейший доцент РГУ Ольга Орлова

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:50:26+03:00

Кандидат филологических наук скончалась на 92-м году жизни

Изменить размер текста: A A

В Рязани на 92-м году ушла из жизни ветеран РГУ имени Есенина, кандидат филологических наук, доцент Ольга Сергеевна Орлова.

Многие поколения выпускников факультета русского языка и литературы помнят Ольгу Сергеевну как талантливого преподавателя современного русского литературного языка, пытливого исследователя народной речи, знатока и любителя русской поэзии, энергичного, принципиального, заботливого декана.

«Мама Оля» – так за глаза называли своего декана студенты литфака 70-80-х годов. Память об Ольге Сергеевне навсегда останется в сердцах ее учеников и коллег.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Любимов выразил соболезнования родным экс-вице-губернатора Николая Мужихова, с которым никогда не работал

Губернатор Рязанской области отметил, что в памяти знавших его людей он навсегда останется как профессионал высочайшего класса (подробнее).

Ушел из жизни профессор рязанского политеха Анатолий Иванюк

Коллектив вуза выразил соболезнования родным и близким покойного (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU