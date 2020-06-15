Любимов выразил соболезнования родным экс-вице-губернатора Николая Мужихова, с которым никогда не работал

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:00:10+03:00

Губернатор Рязанской области отметил, что в памяти знавших его людей он навсегда останется как профессионал высочайшего класса

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Губернатор Николай Любимов, а также правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выразили соболезнования по поводу ухода из жизни бывшего вице-губернатора Николая Мужихова.

«За долгую трудовую деятельность Николай Васильевич внес весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Он эффективно трудился на высоких государственных должностях в регионе, в том числе занимал пост вице-губернатора Рязанской области. В памяти знавших его людей он навсегда останется как профессионал высочайшего класса, человек с активной жизненной позицией, целеустремленный, ответственный, глубоко порядочный» - говорится в некрологе.

Отметим, что губернатор Николай Любимов никогда не работал вместе с Николаем Мужиховым.

ДОСЬЕ «КП»

Николай Васильевич Мужихов родился в 1951 году в селе Пичкиряево Сасовского района. После школы учился во Всероссийском заочном политехническом институте. Второе высшее образование получил в Российском государственном гуманитарном университете.

С 1969 по 1981 год работал на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от помощника оператора установки до заместителя начальника цеха.

С 1981 по 1991 год Мужихов – на партийной работе.

С 1991 по 1996 год Николай Васильевич возглавляет фирмы «Атлант» и «Нефтепрод».

С 1996 года - советник в Рязанском городском Совете, а затем до 2002 года – первый заместитель главы администрации Рязани.

В январе 2003 года Николай Васильевич Мужихов был назначен вице-губернатором Рязанской области. Он очень многое сделал для развития в городе и области строительной отрасли, транспорта, промышленности.

На всех участках, где ему доводилось работать, Николай Мужихов оставил добрый след. Его ценили как очень грамотного специалиста, требовательного руководителя и отзывчивого человека. Светлая память о Николае Васильевиче Мужихове сохранится у всех, кто его знал.

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ИСТОЧНИК KP.RU