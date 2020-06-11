2020-06-11T19:05:30+03:00
Общество

Скончался бывший вице-губернатор Рязанской области

Николая Мужихова похоронят на Скорбященском кладбище Рязани
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Николай Мужихов (на фото справа) на праздновании Дня энергетика в 2007 году. Фото: сайт Ново-Рязанской ТЭЦ.Николай Мужихов (на фото справа) на праздновании Дня энергетика в 2007 году. Фото: сайт Ново-Рязанской ТЭЦ.
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После долгой болезни скончался бывший вице-губернатор Рязанской области Николай Мужихов. Церемония прощания пройдет в субботу, 13 июня, на Скорбященском кладбище Рязани.

Николай Васильевич Мужихов родился 8 августа 1951 года в деревне Пичкиряево Сасовского района. Трудовой путь начал на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, затем работал в администрации города. В 2003 году при губернаторе Вячеславе Любимове стал вице-губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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