Ушел из жизни профессор рязанского политеха Анатолий Иванюк
4 июня после тяжелой и продолжительной болезни скончался профессор кафедры «Механико-технологические дисциплины», кандидат технических наук, доцент Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Анатолий Васильевич Иванюк.
Анатолий Васильевич прошел путь от студента Всесоюзного заочного политехнического института до заведующего кафедрой и декана факультета в родном институте.
«Это был порядочный, жизнерадостный, доброжелательный человек и большой профессионал в своем деле. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении вуза.
ДОСЬЕ «КП»
Анатолий Васильевич Иванюк преподавал дисциплины «Материаловедение», «Проектирование и производство заготовок», «Технологические процессы в машиностроении».
В 1969 году окончил Ступинский авиационно-металлургический техникум с отличием.
В 1976 году окончил ВЗПИ по специальности инженер металлург.
В 1988 году закончил заочную аспирантуру с защитой кандидатской диссертации.
С 1965 по 1990 годы работал на Рязанском заводе автомобильных агрегатов.
Область научных интересов: обработка металлов давлением, САПР в областях обработка металлов давлением и технология машиностроения.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Имеет медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», юбилейную медаль «70 лет Рязанской области», знак губернатора Рязанской области «За проявленное усердие в работе», Ветеран труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU