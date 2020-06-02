На 44-м году жизни умерла сотрудница музея Рязанского кремля Ирина Долотина
31 мая на 44-м году жизни скончалась старший научный сотрудник историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль» Долотина Ирина Юрьевна.
Коллектив музея-заповедника соболезнует родным и близким Ирины Юрьевны. Она навсегда останется в памяти коллег добрым, скромным и искренним человеком, преданным и отзывчивым другом.
ДОСЬЕ «КП»
Ирина Долотина родилась в Рязани в 1977 году.
В 2000 году окончила РГПУ имени Есенина по специальности «учитель истории и английского языка».
С 2003 года работала в музее-заповеднике.
«Все эти годы она трудилась в экскурсионно-методическом отделе музея, зарекомендовав
себя умным, добросовестным и талантливым сотрудником, настоящим профессионалом музейного дела», - говорится в сообщении коллег покойной.
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ИСТОЧНИК KP.RU