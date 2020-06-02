2 Июнь 2020 2020-06-02T07:49:32+03:00

На 44-м году жизни умерла сотрудница музея Рязанского кремля Ирина Долотина. Фото: музей-заповедник "Рязанский кремль".

Сотрудница экскурсионно-методического отдела работала в музее-заповеднике с 2003 года

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31 мая на 44-м году жизни скончалась старший научный сотрудник историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль» Долотина Ирина Юрьевна.

Коллектив музея-заповедника соболезнует родным и близким Ирины Юрьевны. Она навсегда останется в памяти коллег добрым, скромным и искренним человеком, преданным и отзывчивым другом.

ДОСЬЕ «КП»

Ирина Долотина родилась в Рязани в 1977 году.

В 2000 году окончила РГПУ имени Есенина по специальности «учитель истории и английского языка».

С 2003 года работала в музее-заповеднике.

«Все эти годы она трудилась в экскурсионно-методическом отделе музея, зарекомендовав

себя умным, добросовестным и талантливым сотрудником, настоящим профессионалом музейного дела», - говорится в сообщении коллег покойной.

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ИСТОЧНИК KP.RU