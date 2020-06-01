На 90-м году жизни скончался бывший клирик Рязанской епархии Варнава
1 июня на 90-м жизни скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает «КП-Казань». Последние дни он провел в реанимации горбольницы Чебоксар с двусторонней пневмонией.
ДОСЬЕ «КП»
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Владимир Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.
В 1945 году Владимир получил среднее образование. С 1951 по 1953 годы был пономарем села Бахмачеево Мервинского района (ныне – Рязанского района) у своего дяди протоиерея Петра Смирнова.
С 1953 по 1955 годы - иподиаконствовал у Рязанского архиепископа Николая (Чуфаровского).
Епископом Чебоксарским и Чувашским Варнава стал 18 ноября 1976 года.
В 1984 году его возвели в сан архиепископа, а в 2001 году - стал митрополитом.
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