1 Июнь 2020 2020-06-01T11:02:16+03:00

На 90-м году жизни скончался бывший клирик Рязанской епархии Варнава. Фото: Чувашская митрополия.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский умер от двусторонней пневмонии

Изменить размер текста: A A

1 июня на 90-м жизни скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает «КП-Казань». Последние дни он провел в реанимации горбольницы Чебоксар с двусторонней пневмонией.

ДОСЬЕ «КП»

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Владимир Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.

В 1945 году Владимир получил среднее образование. С 1951 по 1953 годы был пономарем села Бахмачеево Мервинского района (ныне – Рязанского района) у своего дяди протоиерея Петра Смирнова.

С 1953 по 1955 годы - иподиаконствовал у Рязанского архиепископа Николая (Чуфаровского).

Епископом Чебоксарским и Чувашским Варнава стал 18 ноября 1976 года.

В 1984 году его возвели в сан архиепископа, а в 2001 году - стал митрополитом.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушел из жизни кандидат экономических наук Андрей Игнатьев

Коллектив рязанского политеха выразил соболезнования родным и близким покойного (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU