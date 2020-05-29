Ушел из жизни кандидат экономических наук Андрей Игнатьев

29 Май 2020 2020-05-29T07:57:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани ушел из жизни бывший доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук Игнатьев Андрей Игоревич.

Коллектив Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета выражает соболезнования родным и близким по поводу его кончины.

«Это был светлый и замечательный человек, умный, доброжелательный, великий труженик и большой профессионал в своем деле. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Игнатьев в 2002 году закончил Московский государственный открытый университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)» с присуждением квалификации экономист-менеджер.

В 2010 году решением диссертационного совета Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Верещагина получил ученую степень кандидата экономических наук.

Преподавал дисциплины «Инновационный менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Стратегический менеджмент», «Управленческие решения», «Экономика фирмы», «Организация предпринимательской деятельности».

Является автором более 35 научных публикаций. Сфера научных интересов: проблемы экономики и управления автотранспортным обслуживанием, вопросы повышения эффективности автотранспортного обслуживания, современные подходы к организации производства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU