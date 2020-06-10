В Рязани скончался доцент кафедры урологии РязГМУ Виктор Бирюков
В Рязани ушел из жизни доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова Виктор Сергеевич Бирюков.
«Это был дисциплинированный, добросовестный, грамотный специалист. Врач высшей квалификационной категории. Сергей Викторович пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег, студентов и больных. Светлая память о Сергее Викторовиче останется в сердцах коллег и близких людей», - говорится в сообщении медуниверситета.
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ИСТОЧНИК KP.RU