В Рязани скончался доцент кафедры урологии РязГМУ Виктор Бирюков

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:41:39+03:00

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В Рязани ушел из жизни доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова Виктор Сергеевич Бирюков.

«Это был дисциплинированный, добросовестный, грамотный специалист. Врач высшей квалификационной категории. Сергей Викторович пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег, студентов и больных. Светлая память о Сергее Викторовиче останется в сердцах коллег и близких людей», - говорится в сообщении медуниверситета.

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ИСТОЧНИК KP.RU