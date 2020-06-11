Маме погибшего в ДТП с Ефремовым стало плохо при виде мертвого сына

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:35:19+03:00

Мама Сергея Захарова Мария Ивановна не выдержала, когда тело с сыном внесли в храм.

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11 июня после полудня тело Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, доставили в село Константиново под Рязанью. Там, в храме Казанской Божией матери, пройдет отпевание покойного.

Корреспондент «Комсомолки» сообщает, что как только гроб с телом Сергея Захарова внесли в храм, его матери Марии Ивановне стало плохо. В этот момент она находилась в окружении близких, которым пришлось вывести ее на улицу.

Как известно, о смерти сына Марии Ивановне не сообщали до последнего. 83-летняя женщина не так давно перенесла инсульт, поэтому близкие опасались за ее здоровье.

Напомним, трагедия, последствия которой теперь переживает семейство Захаровых, случилась 8 июня. Тогда на Садовом кольце в Москве Ефремов, в крови которого впоследствии обнаружили алкоголь и следы наркотиков, вылетел на встречную полосу и на полной скорости протаранил фургон службы доставки, где погибший работал курьером.

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ИСТОЧНИК KP.RU