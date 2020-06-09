2020-06-09T13:20:48+03:00
Происшествия

"Боятся за ее здоровье": Маме погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова еще не рассказали о его смерти

Сергей заботился о маме, каждую неделю к ней приезжал, помогал по хозяйству
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Погибший 57-летний Сергей Захаров из Рязани.Погибший 57-летний Сергей Захаров из Рязани.
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Погибшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова рязанца Сергея Захарова могут похоронить в один день с его тещей. Об этом «Комсомолке» сообщил глава Кузьминского сельского поселения Рыбновского района Александр Гудков.

— У Сергея ведь еще теща умерла. Сегодня-завтра должны были хоронить, но, видимо, будут двойные похороны. Родственники пока ничего не говорили, но, возможно, здесь в Кузьминском и похоронят, — предположил сельский глава.

По словам Александра Гудкова, маме Сергея ЗахароваМарье Ивановне, пока о гибели сына не сообщили.

— Мы не говорили ей о трагедии, потому что это дело родственников. Но, насколько знаю, они боятся ей сообщать, берегут ее здоровье, — продолжает Александр Павлович. — Сама Марья Ивановна всю жизнь здесь проработала, она заслуженный агроном РСФСР, кавалер ордена Ленина – очень уважаемый в районе человек. Конечно, страшное горе для нее будет. Сергей ведь о ней постоянно заботился, каждую неделю к ней приезжал, помогал по хозяйству. Вот и в эти выходные был, помог, погостил и – уехал в Москву. Видите, как получается...

Напомним, смертельная авария произошла поздно вечером 8 июня на Садовом кольце, в районе дома №3 на Смоленской площади. Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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