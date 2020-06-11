Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, похоронят в четверг в родном селе
Рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал пьяный актер Михаил Ефремов, похоронят 11 июня на кладбище его родного села Кузьминское Рыбновского района.
По словам протоиерея Геннадия Черкасова, в четверг родственники рано утром планируют выехать из Москвы и привезти тело 57-летнего рязанца в храм Казанской Божией матери. Отпевание состоится в селе Константиново, которое расположено в двух километрах от Кузьминского.
— Из-за сложной эпидемиологической обстановки все присутствующие на похоронах будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты, а именно маски и перчатки, — отметил глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков в интервью РИА Новости. — Отпевание будет проводить отец Геннадий.
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ИСТОЧНИК KP.RU