Соседи погибшего в ДТП с Ефремовым: Из-за его смерти сейчас плачет все село

Вечером 8 июня в центре Москвы произошла трагедия – автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Как выяснилось, управлял иномаркой известный российский актер Михаил Ефремов. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и спустя некоторое время умер в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов был сильно пьян.

Мы побывали в деревне Кузьминское Рыбновского района Рязанской области, где находится дом, в котором вырос погибший. Когда мы приехали в деревню, местные жители уже знали о трагедии, случившейся в столице. Где живет мать погибшего, здесь известно практически всем. Когда мы подъехали к старенькому, но опрятному дому, там уже толпились соседи. Люди были очень взволнованы и расстроены и беспокоились о том, чтобы о трагедии раньше времени не узнала его мать. Дело в том, что не так давно женщина перенесла инсульт и в настоящее время восстанавливается после тяжелой болезни.

Сергея Захарова местные жители характеризуют как очень порядочного человека, прекрасного сына, мужа и отца. Сейчас в стареньком, но ухоженном каркасном доме 1960 года постройки проживает мама погибшего Мария Захарова. Недавно 83-летняя женщина перенесла инсульт и восстанавливается после тяжелой болезни. Соседи и родственники женщину оберегают и пока ничего не сказали ей о трагической смерти сына.

Наталья Аксенова рассказала много хорошего о Сергее Захарове.Фото: Константин МОГИЛИН

«Ни разу от него не услышишь ни одного матерного слова»

Но мы поговорили с соседкой Марии Ивановны Натальей Аксеновой, которая хорошо знала и самого погибшего, и его семью:

- Мария Ивановна - заслуженный агроном России. Сергей, ее сын, вырос в этом доме, потом работал на заводе, женился на замечательной женщине Маргарите, которая сейчас приезжает ухаживать за Марией Ивановной. Из-за гибели Сергея сейчас плачет все село, таким замечательным человеком он был. Ни разу от него не слышали ни одного матерного слова, никто ни разу не видел его здесь выпившим. Доброжелательный и улыбчивый он всегда был.

Другой человек, с которым нам удалось пообщаться в Кузьминском, друг детства и сосед Сергея Захарова Геннадий Алипов:

- Я прожил рядом с Сергеем в соседнем доме все наше детство. Очень хороший пацан он был, вырос нормальным мужиком. Потеряли хорошего человека, прилежного семьянина, вырастившего двоих сыновей – Виталика и Валеру. Серега в последнее время работал в Москве, поэтому приезжал сюда довольно редко, но регулярно.

«Сын очень быстро уехал в Москву»

Как рассказали соседи, в Москве Сергей Захаров работал вахтовым методом, а сам постоянно жил с супругой в квартире его тещи, которая тоже, к несчастью, умерла несколько дней назад. Сын погибшего Виталий тоже жил в областном центре, а работал он в автосервисе на окраине Рязани. Коллеги сына погибшего рассказали, что шокированы из-за случившегося:

- Очень жаль, что в семье у парня произошла такая трагедия. Сегодня его, конечно же, нет на работе, он очень быстро уехал в Москву. Конечно, со своей стороны мы постараемся помочь, но в такие минуты очень трудно подобрать правильные слова, - поделился с корреспондентом «КП» коллега сына погибшего.

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