Минобороны передало квартиры в Желтухинском, откуда выселяли людей

4 Июнь 2020 2020-06-04T22:23:37+03:00

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Минобороны РФ передало недвижимость в поселке Желтухинский (Рязанская область) в собственность Скопинского района. В том числе 347 квартир, из которых до конца 2019 года людей активно выселяли через суд.

- При проведении инвентаризации выявлено незаконное заселение части помещений лицами, утратившими связь с Минобороны, проживающими незаконно, или на момент проверки не сумевшими подтвердить наличие законных прав на проживание, - так аргументировали свою позицию в военном ведомстве.

Тогда же, в декабре, представители Минобороны заявили, что «для снятия возникшей социальной напряженности» откажется от имущества в пользу муниципалитета. И свое слово сдержали. Об этом известии 4 июня сообщил через официальную страницу губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, теперь люди смогут заключить договора социального найма, получить субсидии по квартплатам, детские пособия и льготы на оплату жилья.

- Среди них и ветераны труда, и инвалиды, семьи с детьми. По сути, люди были лишены прописки, - сказал Любимов.

Депутатов Госдумы Андрея Красова, Александра Шерина и члена Совета Федерации Игоря Морозова губернатор поблагодарил за помощь в решении вопроса, а главе Скопинского района Александру Бокову он поручил «незамедлительно приниматься за работу».

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ИСТОЧНИК KP.RU