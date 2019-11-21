2019-11-21T19:00:35+03:00
Общество

Жителей рязанского военгородка выселяют из квартир - они обратились к губернатору

Через суд Минобороны РФ требует освободить жилые помещения не работающих в военной части нанимателей вместе с их семьями
Антон КОНОВАЛОВ
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Кадр видеобращения.Кадр видеобращения.
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Жителей военного городка в поселке Желтухинский Скопинского района выселяют из квартир. Истцом в судах выступает Министерство обороны РФ. По этому поводу те, кто рискует остаться без крыши над головой, обратились к губернатору Рязанской области Николаю Любимову в формате видеоролика.

- Уже 11 семей получили решение суда о выселении на улицу. В ближайшее время получат остальные. В Скопинском районном суде находятся 175 исковых заявлений, - говорят люди.

В картотеке суда действительно имеются дела о выселении нанимателей служебных жилых помещений и их семей из-за того, что трудовые отношения с ними прекращены. Одни иски еще рассматриваются, другие возвращены, по третьим решения уже вынесены. В качестве примера можно привести дело одной из семей, где родители долгое время работали в воинской части, сын работает до сих пор, а позицию Минобороны РФ суд все равно поддержал.

Военгородок уже не закрытый, как это было раньше, но имущество в муниципальную собственность не передавалось. Областные и районные власти в ситуацию не вмешивались. По крайней мере, публично. Теперь именно об этом люди просят главу региона.

Обращение жителей посёлка Желтухинский (военный городок) к губернатору Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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