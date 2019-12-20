В Скопине прошел митинг в поддержку жителей поселка Желтухинский
20 декабря в Скопине прошел митинг, на который пришли около двухсот человек. Был и представитель областного правительства – Жанна Фомина. Чиновница заверила собравшихся, что региональная власть на стороне жителей поселка и занимается решением проблемы.
По ее словам, 23 декабря специальная комиссия из Рязани будет делать поквартирный обход с 15:00 до 21:00. Фомина пообещала, что юристы правительства бесплатно помогут жителям в судебных процессах.
— Я несколько дней назад выиграла в районном суде у минобороны, — рассказывает жительница поселка Татьяна Вавилина, — но особой радости от этого нет. Потому что моя подруга Галина Нападчикова тоже выиграла суд, но Рязанский областной суд после апелляционной жалобы минобороны отменил решение скопинского суда.
Жители поселка Желтухинский рассказывают о своих проблемах.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Руководитель отделения регионального управления жилищного обеспечения МО РФ Наталья Афанасьева:
— Минобороны России проводится систематическая работа по проверке законности проживания граждан в ведомственных жилых помещениях, выявлению и устранению нарушений использования помещений государственного жилищного фонда.
При проведении инвентаризации в пос. Желтухинский Скопинского района Рязанской области было выявлено незаконное заселение части помещений лицами, не имеющими отношения к военному ведомству, утратившими связь с Минобороны, проживающими незаконно, или на момент проверки не сумевшими подтвердить наличие законных прав на проживание.
Для снятия возникшей социальной напряженности, а также в связи с отсутствием потребности в указанном жилом фонде, Минобороны России принято принципиальное решение безвозмездно передать жилые дома в пос. Желтухинский в муниципальную собственность.
Кроме того, мероприятия по высвобождению удерживаемых жилых помещений до издания приказа о передаче жилого фонда военного городка в муниципальную собственность будут приостановлены (читать подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU