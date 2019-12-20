2019-12-20T19:23:43+03:00
Общество

В Скопине прошел митинг в поддержку жителей поселка Желтухинский

Людей выселяют из квартир по искам министерства обороны России. Областное правительство встало на их защиту
Яков РЫКОВ
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В Скопине прошел митинг в поддержку жителей поселка Желтухинский.В Скопине прошел митинг в поддержку жителей поселка Желтухинский.
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20 декабря в Скопине прошел митинг, на который пришли около двухсот человек. Был и представитель областного правительства – Жанна Фомина. Чиновница заверила собравшихся, что региональная власть на стороне жителей поселка и занимается решением проблемы.

По ее словам, 23 декабря специальная комиссия из Рязани будет делать поквартирный обход с 15:00 до 21:00. Фомина пообещала, что юристы правительства бесплатно помогут жителям в судебных процессах.

— Я несколько дней назад выиграла в районном суде у минобороны, — рассказывает жительница поселка Татьяна Вавилина, — но особой радости от этого нет. Потому что моя подруга Галина Нападчикова тоже выиграла суд, но Рязанский областной суд после апелляционной жалобы минобороны отменил решение скопинского суда.

Жители поселка Желтухинский рассказывают о своих проблемах.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель отделения регионального управления жилищного обеспечения МО РФ Наталья Афанасьева:

— Минобороны России проводится систематическая работа по проверке законности проживания граждан в ведомственных жилых помещениях, выявлению и устранению нарушений использования помещений государственного жилищного фонда.

При проведении инвентаризации в пос. Желтухинский Скопинского района Рязанской области было выявлено незаконное заселение части помещений лицами, не имеющими отношения к военному ведомству, утратившими связь с Минобороны, проживающими незаконно, или на момент проверки не сумевшими подтвердить наличие законных прав на проживание.

Для снятия возникшей социальной напряженности, а также в связи с отсутствием потребности в указанном жилом фонде, Минобороны России принято принципиальное решение безвозмездно передать жилые дома в пос. Желтухинский в муниципальную собственность.

Кроме того, мероприятия по высвобождению удерживаемых жилых помещений до издания приказа о передаче жилого фонда военного городка в муниципальную собственность будут приостановлены (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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