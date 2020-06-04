Жители затопленной шацкой деревни пожаловались, что их бросили на произвол судьбы
После разбушевавшейся в Шацком районе Рязанской области непогоды жители пострадавшего от стихии села Шевырляй обратились в редакцию «Комсомольской правды».
- Уважаемая редакция, добрый день. Просим вас посодействовать в решении важного для жителей Рязанской области вопроса, - пишет Светлана Тихонова.
Отметим, что ранее наше издание уже рассказывало о ситуации в Шацком районе. Там в ночь на 3 июня из-за ливней поднялась вода в реке Шаче и ее притоках, в результате чего размыло единственный мост соединяющий часть села Шевырляй «с большой землей». МЧС в своих публикациях отчитались «организовано пешеходное сообщение между улицами Почтовая и Центральная».
Эта фраза вызвала у местных жителей недоумение, что значит «организовано»? Ведь речь идет о деревянном мосте, который стоит уже «сто лет» и весь сгнил. По словам Светланы Тихоновой, ходить по нему опасно.
- Вчера никто из экстренных служб не приезжал. Вода из центрального водоснабжения течет мутно-желтая. Никого из МЧС на месте нет. У жителей нет возможности даже купить воду, так как мост смыло, и люди фактически находятся в заточении, - закончило свое письмо девушка.
«Комсомольская правда» обратились за разъяснениями ситуации в ГУ МЧС по Рязанской области.
Село Шевырляй. Паводок..
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Видеозапись опубликована в социальной сети «ВКонтакте» (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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