Жители затопленной шацкой деревни пожаловались, что их бросили на произвол судьбы

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:54:33+03:00

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После разбушевавшейся в Шацком районе Рязанской области непогоды жители пострадавшего от стихии села Шевырляй обратились в редакцию «Комсомольской правды».

- Уважаемая редакция, добрый день. Просим вас посодействовать в решении важного для жителей Рязанской области вопроса, - пишет Светлана Тихонова.

Отметим, что ранее наше издание уже рассказывало о ситуации в Шацком районе. Там в ночь на 3 июня из-за ливней поднялась вода в реке Шаче и ее притоках, в результате чего размыло единственный мост соединяющий часть села Шевырляй «с большой землей». МЧС в своих публикациях отчитались «организовано пешеходное сообщение между улицами Почтовая и Центральная».

Эта фраза вызвала у местных жителей недоумение, что значит «организовано»? Ведь речь идет о деревянном мосте, который стоит уже «сто лет» и весь сгнил. По словам Светланы Тихоновой, ходить по нему опасно.

- Вчера никто из экстренных служб не приезжал. Вода из центрального водоснабжения течет мутно-желтая. Никого из МЧС на месте нет. У жителей нет возможности даже купить воду, так как мост смыло, и люди фактически находятся в заточении, - закончило свое письмо девушка.

«Комсомольская правда» обратились за разъяснениями ситуации в ГУ МЧС по Рязанской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/783097" frameborder="0"></iframe> Село Шевырляй. Паводок..

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Видеозапись опубликована в социальной сети «ВКонтакте» (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU