В Шацком районе дожди натворили бед – ситуацию взял на контроль губернатор
Вечером 2 июня из-за сильных дождей в райцентре Шацк Рязанской области река Шача вышла из берегов и затопила окрестные улицы и строения.
Звонки в Единую диспетчерскую дежурную службу от местных жителей (улицы Горького, Набережная, Революционная) стали поступать около двух часов ночи 3 июня, когда стихия начала угрожать домам.
В зоне подтопления оказались приусадебные участки семи частных домов (один из них нежилой), в которых проживает в общей сложности десять человек. Кроме того в селе Шевырляй Шацкого района ливни размыли дорогу, идущую по насыпи – населенный пункт оказался отрезанным от «большой земли». В селе насчитывается 57 домов, в которых проживает порядка восьмидесяти человек.
Правительство Рязанской области сообщает, что ситуация в Шацком районе находится под контролем. Угрозы затопления домов в Шацке и селе Шевывляй нет. На месте организовано дежурство оперативных служб. В селе Шевырляй наведена пешеходная переправа.
- В оперативном порядке дал ряд распоряжений — незамедлительно оказать необходимую помощь людям и проработать дополнительные меры на случай ухудшения ситуации. Жители, оказавшиеся в зоне подтопления, должны быть обеспечены всем необходимым, включая медицинскую помощь и продукты питания, - подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Фото из Шацка. Фото: издательство "Пресса".
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Видеозапись опубликована в социальной сети «ВКонтакте» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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