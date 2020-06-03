2020-06-03T14:06:21+03:00
Происшествия

В Шацком районе дожди натворили бед – ситуацию взял на контроль губернатор

Подтоплено семь личных хозяйств, еще 57 домов отрезаны от «большой земли»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото из села Шевырляй. Фото: издательство "Пресса".Фото из села Шевырляй. Фото: издательство "Пресса".
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Вечером 2 июня из-за сильных дождей в райцентре Шацк Рязанской области река Шача вышла из берегов и затопила окрестные улицы и строения.

Звонки в Единую диспетчерскую дежурную службу от местных жителей (улицы Горького, Набережная, Революционная) стали поступать около двух часов ночи 3 июня, когда стихия начала угрожать домам.

В зоне подтопления оказались приусадебные участки семи частных домов (один из них нежилой), в которых проживает в общей сложности десять человек. Кроме того в селе Шевырляй Шацкого района ливни размыли дорогу, идущую по насыпи – населенный пункт оказался отрезанным от «большой земли». В селе насчитывается 57 домов, в которых проживает порядка восьмидесяти человек.

Правительство Рязанской области сообщает, что ситуация в Шацком районе находится под контролем. Угрозы затопления домов в Шацке и селе Шевывляй нет. На месте организовано дежурство оперативных служб. В селе Шевырляй наведена пешеходная переправа.

- В оперативном порядке дал ряд распоряжений — незамедлительно оказать необходимую помощь людям и проработать дополнительные меры на случай ухудшения ситуации. Жители, оказавшиеся в зоне подтопления, должны быть обеспечены всем необходимым, включая медицинскую помощь и продукты питания, - подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Фото из Шацка. Фото: издательство "Пресса".

Фото из Шацка. Фото: издательство "Пресса".

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Видеозапись опубликована в социальной сети «ВКонтакте» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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