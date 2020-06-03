Появилось эпичное видео из затопленного шацкого села
В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео из затопленного села Шевырляй Шацкого района Рязанской области, сделанное журналисткой ТКР Александрой Тиняевой и ГУ МЧС по Рязанской области.
Напомним, что 3 июня из-за обильных осадков из берегов вышла река Шача и впадающие в нее ручьи и размыли насыпь дороги, ведущей в населенный пункт. От «большой земли» оказались отрезаны 57 домов.
На видео можно увидеть насколько мощным оказался поток воды. Даже уложенные в основание дороги трубы-стоки не смогли остановить бурный поток.
На месте организовано дежурство оперативных служб.
Паводок в селе Шевырляй Шацкого района.Видео Александры Тиняевой и ГУ МЧС России по Рязанской области
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязань и Рязанскую область идет новый ливневый заряд
Сотрудники МЧС опубликовали экстренное метеопредупреждение (подробности).
В Шацком районе дожди натворили бед – ситуацию взял на контроль губернатор
Подтоплено семь личных хозяйств, еще 57 домов отрезаны от «большой земли» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»