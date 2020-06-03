Появилось эпичное видео из затопленного шацкого села

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:26:17+03:00

Фото с места событий. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

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В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео из затопленного села Шевырляй Шацкого района Рязанской области, сделанное журналисткой ТКР Александрой Тиняевой и ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, что 3 июня из-за обильных осадков из берегов вышла река Шача и впадающие в нее ручьи и размыли насыпь дороги, ведущей в населенный пункт. От «большой земли» оказались отрезаны 57 домов.

На видео можно увидеть насколько мощным оказался поток воды. Даже уложенные в основание дороги трубы-стоки не смогли остановить бурный поток.

На месте организовано дежурство оперативных служб.

Паводок в селе Шевырляй Шацкого района.Видео Александры Тиняевой и ГУ МЧС России по Рязанской области

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ИСТОЧНИК KP.RU