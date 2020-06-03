В Рязань и Рязанскую область идет новый ливневый заряд
Днем 3 июня (среда) Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало экстренное метеопредупреждение. В ближайшие часы в Рязанской области ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Сильный ветер сохранится вплоть до 4 июня.
Кроме того, вечером 3 июня, ночью 4 июня в Рязани и области ожидаются ливневые дожди, которые могут привести к выходу рек из берегов и подтоплению определенных участков.
Напомним, что в ночь на 3 июня в Шацком районе из разлившейся реки 57 домов оказались отрезанными от «большой земли», еще семь домовладений оказались подтоплены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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