2020-06-03T14:46:28+03:00
Происшествия

В Рязань и Рязанскую область идет новый ливневый заряд

Сотрудники МЧС опубликовали экстренное метеопредупреждение
Роман ДОРОФЕЕВ
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Днем 3 июня (среда) Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало экстренное метеопредупреждение. В ближайшие часы в Рязанской области ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Сильный ветер сохранится вплоть до 4 июня.

Кроме того, вечером 3 июня, ночью 4 июня в Рязани и области ожидаются ливневые дожди, которые могут привести к выходу рек из берегов и подтоплению определенных участков.

Напомним, что в ночь на 3 июня в Шацком районе из разлившейся реки 57 домов оказались отрезанными от «большой земли», еще семь домовладений оказались подтоплены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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