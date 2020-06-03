Справились с рекой. Движение по понтонным мостам в Рязанской области восстановлено

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:52:05+03:00

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В полдень 3 июня (среда) Главное управление МЧС по Рязанской области сообщило, что движение по двум наплавным мостам через Оку в районе населенных пунктов Троица и Фатьяновка Спасского района восстановлено.

Напомним, что в 7.00 3 июня появилась информация о том, что движение по мостам перекрыто. На такой шаг, видимо, пришлось пойти из-за резкого повышения уровня воды в Оке, связанного с аномальными ливнями, пришедшими в Центральную Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU