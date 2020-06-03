3 Июнь 2020 2020-06-03T22:29:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 3 июня мощный ливень затопил дорогу под путепроводом на Московском шоссе у ТРЦ «Барс». Соответствующее видео выложили в паблике RZN_Life.

Отметим, что подобные потопы в Рязани не редкость и происходят ежегодно, иной раз – по несколько раз в год. Власти с этим ничего поделать не могут, так как на масштабный ремонт ливневых канализаций просто нет денег.

Ранее МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение о сильных дождях и грозах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/782974" frameborder="0"></iframe> Потоп на Московском шоссе у "Барса".Источник видео: https://vk.com/rzn_life_vk

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появилось эпичное видео из затопленного шацкого села

Можно увидеть насколько мощным оказался поток воды. Даже уложенные в основание дороги трубы-стоки не смогли остановить бурный поток (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU