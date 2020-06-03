2020-06-03T22:29:38+03:00
Общество

Мощный ливень затопил дорогу под путепроводом на Московском шоссе

Легковые автомобили в буквальном смысле «плывут» по центре Рязани [видео]
Яков РЫКОВ
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Мощный ливень затопил дорогу под путепроводом на Московском шоссе. Фото: RZN_Life.Мощный ливень затопил дорогу под путепроводом на Московском шоссе. Фото: RZN_Life.
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Вечером 3 июня мощный ливень затопил дорогу под путепроводом на Московском шоссе у ТРЦ «Барс». Соответствующее видео выложили в паблике RZN_Life.

Отметим, что подобные потопы в Рязани не редкость и происходят ежегодно, иной раз – по несколько раз в год. Власти с этим ничего поделать не могут, так как на масштабный ремонт ливневых канализаций просто нет денег.

Ранее МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение о сильных дождях и грозах.

Потоп на Московском шоссе у "Барса".Источник видео: https://vk.com/rzn_life_vk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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