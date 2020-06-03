Вода в реке Шача начала спадать – последние новости из затопленного Шацкого района
По состоянию 3 июня 17:00 все приусадебные участки, расположенные в низменной местности на улице Набережной в селе Казачья Слобода, так как уровень воды в реке Шача понизился. Последнюю информацию о затоплении в Шацком районе сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Напомним, вечером 2 июня из-за сильных дождей в райцентре Шацк Рязанской области река Шача вышла из берегов и затопила окрестные улицы и строения.
Звонки в Единую диспетчерскую дежурную службу от местных жителей (улицы Горького, Набережная, Революционная) стали поступать около двух часов ночи 3 июня, когда стихия начала угрожать домам (читать подробнее).
Кроме того, жертвой стихии стал 150-килограмовый теленок. Бычок погиб в селе Казачья Слобода (читать подробнее).
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Можно увидеть насколько мощным оказался поток воды. Даже уложенные в основание дороги трубы-стоки не смогли остановить бурный поток (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU