3 Июнь 2020 2020-06-03T21:46:11+03:00

Вода в реке Шача начала спадать – последние новости из затопленного Шацкого района. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Последние новости на 3 июня: приусадебные участки на улице Набережная в селе Казачья Слобода освободились от воды

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По состоянию 3 июня 17:00 все приусадебные участки, расположенные в низменной местности на улице Набережной в селе Казачья Слобода, так как уровень воды в реке Шача понизился. Последнюю информацию о затоплении в Шацком районе сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, вечером 2 июня из-за сильных дождей в райцентре Шацк Рязанской области река Шача вышла из берегов и затопила окрестные улицы и строения.

Звонки в Единую диспетчерскую дежурную службу от местных жителей (улицы Горького, Набережная, Революционная) стали поступать около двух часов ночи 3 июня, когда стихия начала угрожать домам (читать подробнее).

Кроме того, жертвой стихии стал 150-килограмовый теленок. Бычок погиб в селе Казачья Слобода (читать подробнее).

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Можно увидеть насколько мощным оказался поток воды. Даже уложенные в основание дороги трубы-стоки не смогли остановить бурный поток (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU