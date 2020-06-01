С 1 июня рязанцы стали получать выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
С 1 июня рязанцы стали получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Это единовременные выплаты из федерального бюджета в качестве меры поддержки для семей в период пандемии коронавируса.
Напомним, заявления в Пенсионный фонд можно подать через портал «Госулуги» до 1 октября 2020 года (читаем подробнее, как подать заявление на получение 10 тысяч единовременных выплат).
ВАЖНО!
Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, укажите данные о каждом ребенке.
Заявление подает один из родителей или усыновителей.
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Семьям, чьи доходы на человека ниже прожиточного минимум, нужно подать заявление. Это предлагают сделать тремя способами (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU