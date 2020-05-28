В Старожилове рассказали о предполагаемом убийце родителей

28 Май 2020 2020-05-28T16:50:27+03:00

На свободе он задерживался недолго, но успел завести жену и дочь, которые от него сбежали

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Открываются новые обстоятельства двойного убийства в поселке Старожилово. Там недалеко от станции, на улице Железнодорожной, 43-летний местный житель зарубил топором отца и мать. Издательство «Пресса» рассказало о жертвах расправы и предполагаемом душегубе.

Убиты пенсионеры Александр и Зоя Мазынины. Мужчина в прошлом отбывал срок за хулиганство и драки, но это не помешало ему стать первоклассными токарем и до ухода на заслуженный отдых проработать на одном из местных сельхозпредприятий. В августе 2019 глава семейства перенес инсульт, начал ходить лишь через два месяца после выписки. Женщина прежде работала на почте, после ухода на пенсию воспитывала внучку.

«По словам соседей, никакого шума и ругани в семье никогда слышно не было», - пишет издание.

Сын Мазыниных нигде не работал и был судим «многократно». Один из сроков он получил, когда на машине въехал в магазин, затем «разворотил дыру, влез внутрь и украл продукты». В детстве из-за плохого поведения, неуспеваемости и постоянных драк его перевели из местной школы в Полянскую школу-интернат.

Также земляки рассказывают, что мужчина был женат, но супруга вместе с дочерью «исчезла в неизвестном направлении», когда тот вновь попал за решетку.

«В феврале этого года он в очередной раз вышел из тюрьмы. Навёл на огороде порядок, спилил тополя, сделал изгородь, расчистил место за гаражами… Но при виде бутылки терял над собой контроль. К тому же родители постоянно давили на сына, почему он не устраивается на работу», - пишут о подозреваемом.

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Предполагаемый душегуб уехал из Старожилова в областной центр, где продолжил пьянствовать (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU