43-летний рязанец убил топором отца и мать
Во вторник, 26 мая, в райцентре Старожилово разыгралась семейная драма. 43-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, пребывая под действием алкоголя, во время ссоры ударил топором отца. Когда на шум прибежала мать, он ударил топором и ее.
От полученных травм супруги скончались на месте происшествия. Их сын убежал с места преступления.
Чтобы распутать дело, в рабочий поселок выезжали следователь-криминалист и эксперт криминалистики следственного управления СК России по Рязанской области. Именно благодаря их работе, удалось установить обстоятельства (предварительные) произошедшего и найти орудие убийства.
Подозреваемый задержан «по горячим следам». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство двух и более лиц», ведет Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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