43-летний рязанец убил топором отца и мать

27 Май 2020 2020-05-27T17:44:04+03:00

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу

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Во вторник, 26 мая, в райцентре Старожилово разыгралась семейная драма. 43-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, пребывая под действием алкоголя, во время ссоры ударил топором отца. Когда на шум прибежала мать, он ударил топором и ее.

От полученных травм супруги скончались на месте происшествия. Их сын убежал с места преступления.

Чтобы распутать дело, в рабочий поселок выезжали следователь-криминалист и эксперт криминалистики следственного управления СК России по Рязанской области. Именно благодаря их работе, удалось установить обстоятельства (предварительные) произошедшего и найти орудие убийства.

Подозреваемый задержан «по горячим следам». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство двух и более лиц», ведет Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU