Подозреваемого в убийстве родителей схватили в Рязани на остановке

28 Май 2020 2020-05-28T10:47:09+03:00

Предполагаемый душегуб уехал из Старожилова в областной центр, где продолжил пьянствовать

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Жителя поселка Старожилово, подозреваемого в убийстве своих родителей, задержали в Рязани. 43-летний мужчина схвачен патрульными на остановке «Кондитерская фабрика» на улице Чкалова.

Напомним, преступление произошло ночью на 26 мая. Следственный комитет установил, что непутевый отпрыск недавно освободился из колонии и в тот вечер напился. Чтобы взяться за топор и ударить им отца, хватило обыкновенного разговора на повышенных тонах.

«Когда на шум в комнату вбежала мать подозреваемого, тот ударил топором и ее», - считают следователи.

Затем мужчина скрылся и, как мы уже знаем, покинул поселок.

Пресс-служба областного УМВД сообщает, что звонок от женщины, обнаружившей тела пожилых супругов с рублеными ранами, поступил около полудня 27 мая. Подозрение пало на сына убитых. Ориентировки разослали всем постам, один из которых и узнал в пьяном незнакомце на остановке предполагаемого душегуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU