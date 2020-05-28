Подозреваемого в убийстве родителей схватили в Рязани на остановке
Жителя поселка Старожилово, подозреваемого в убийстве своих родителей, задержали в Рязани. 43-летний мужчина схвачен патрульными на остановке «Кондитерская фабрика» на улице Чкалова.
Напомним, преступление произошло ночью на 26 мая. Следственный комитет установил, что непутевый отпрыск недавно освободился из колонии и в тот вечер напился. Чтобы взяться за топор и ударить им отца, хватило обыкновенного разговора на повышенных тонах.
«Когда на шум в комнату вбежала мать подозреваемого, тот ударил топором и ее», - считают следователи.
Затем мужчина скрылся и, как мы уже знаем, покинул поселок.
Пресс-служба областного УМВД сообщает, что звонок от женщины, обнаружившей тела пожилых супругов с рублеными ранами, поступил около полудня 27 мая. Подозрение пало на сына убитых. Ориентировки разослали всем постам, один из которых и узнал в пьяном незнакомце на остановке предполагаемого душегуба.
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ИСТОЧНИК KP.RU