СК проверит отсутствие коронавирусных выплат в Шиловском ММЦ

26 Май 2020 2020-05-26T10:00:49+03:00

С видеообращением к президенту выступили сотрудники еще одного межрайонного стационара

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Сотрудники инфекционного отделения ГБУ РО «Шиловский ММЦ» выступили с видеообращением к президенту по поводу отсутствия стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией. Они попросили разобраться в сложившейся ситуации.

- С 16 апреля по 20 мая через наше отделение прошло 52 пациента с диагнозом «полисегментарная пневмония», 26 из них – с подтвержденным COVID-19. Пролечено полностью 12 пациентов (с пневмонией и положительным тестом на «корону» - Ред.). На данный момент за этими дверьми находятся четверо пациентов с тем же диагнозом, двое на кислородной поддержке, - сказали медики.

Обращение сотрудников Шиловского ММЦ.

Присоединились к коллегам врач-инфекционист Галина Илаева и медсестра Анна Александрикова из больницы в селе Путятино, которая входит в структуру Шиловского ММЦ. Они работают с амбулаторными больными и занимаются госпитализацией контактных лиц в случае выявления у них коронавируса.

25 мая СУ СКР по Рязанской области обратил внимание на обращение и организовал доследственную проверку по опубликованной информации.

«В ходе проверки следователям предстоит установить наличие оснований для производства выплат, размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав медработников», - сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, ранее главврач Шиловского ММЦ Татьяна Манакина во время совещания доложила губернатору, что 56 сотрудников медучреждения получили на всех 116 786 рублей за «фактически отработанное время».

- Но так как инфекционное отделение действительно было в зоне риска, мы за апрель осуществили свои выплаты – по 10 000 рублей. Вместе с тем инфекционное отделение у нас возмущается, поскольку желает получить большие выплаты в соответствии с постановлением №484 (25 000 - 80 000 рублей - Ред.) . Надеюсь, что у нас будут еще какие-то пояснения, - сказала Татьяна Ивановна.

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ИСТОЧНИК KP.RU