Собчак призвала помочь семье убитого «елатомским стрелком»

23 Май 2020 2020-05-23T15:21:06+03:00

Жена (вторая слева) и дочь Максима Ухова после его смерти попали в тяжелую финансовую ситуацию. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Его жена и дочь оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за долга по ипотеке

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Ксения Собчак обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь жене и дочери Максима Ухова, который стал жертвой массового убийства в поселке Елатьма. Друзья семьи рассказали, что Анастасия вместе с трехлетней девочкой попали в тяжелую финансовую ситуацию.

«После гибели мужа на Настю лег остаток долга за жилье. Ежемесячныи платеж по ипотеке составляет 15 тысяч рублеи - и это при доходе Насти 20 тысяч рублеи ! А еще - коммунальные платежи, плата за детскии сад, не говоря уже о том, что людям надо что-то есть», - написала знаменитость.

Часть долга Ксения Собчак и ее команда намерены взять на себя. Помочь любой суммой она призвала и подписчиков, заметив, что сейчас непросто всем, но «главное - не остаться равнодушными к судьбам тех, кому хуже». Реквизиты для перевода можно найти в самой публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU