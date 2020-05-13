Ксения Собчак включила Касимов в тройку худших городов России

13 Май 2020 2020-05-13T07:46:29+03:00

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Телеведущая Ксения Собчак во время прямого эфира с блогером Лешкой Мюцентендлером в Instagram назвала тройку худших, по ее мнению, городов России. В список Собчак попали Барнаул, Волгоград и Касимов.

— Не так давно со съемочной группой я была в Касимове, — рассказывает Собчак. — Причем, чтобы люди смогли раскрыться, я специально постаралась снять так фильм, чтобы меня не было в кадре. Но вообще меня поражает тот факт, что отъезжаешь от Москвы буквально на 100-200 километров и [непечатное слово] попадаешь в другой мир...

Напомним, в конце апреля на канале Ксении Собчак в YouTube вышел документальный о Касимове «Коронавирусь: Как провинция убивает себя на карантине», в котором рассказано о жизни в районном городе Рязанской области во время пандемии. К настоящему моменту фильм посмотрели более 800 тысяч человек. Он получил 13 тысяч лайков и 15 тысяч дизлайков.

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ИСТОЧНИК KP.RU