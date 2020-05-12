Рязань вошла в тройку лидеров России по производству самогона

12 Май 2020 2020-05-12T07:18:09+03:00

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Рязань заняла третье место не слишком почетного рейтинга по самогоноварению. По данным экспертов Финансового университета при правительстве России, среди рязанцев доля тех, у кого родственники и знакомые производят алкоголь, составила 9%. Больше только у жителей Брянска и Воронежа – по 10%.

«Увеличение производства и потребления самодельного алкоголя весной 2020 года говорит о нарастании сложностей в экономике страны, — говорится в сообщении экспертов Финансового университета. — Но справедливости ради надо отметить, что рост объемов изготовления самогона начался в России еще в ноябре прошлого года. Это говорит о нарастании экономических проблем еще с осени 2019 года, усугубившихся весной в связи с падением цен на нефть и коронавирусной пандемией».

Напомним, что в 2019 году Рязань занимала рейтинге самогоноварения 6 место.

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ИСТОЧНИК KP.RU