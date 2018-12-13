2018-12-13T17:56:14+03:00
Общество

Губернатор Николай Любимов: Вероятно, покупатели самогонных аппаратов стремятся к новой культуре пития

Глава региона призвал рязанцев вести здоровый образ жизни, а власти – предоставить возможность заниматься спортом
Павел АВЕРИН
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13 декабря прошла прямая линия с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. В ходе нее поступил вопрос от жительницы Рязани, который касался появления целого ряда магазинов, торгующих аппаратами для самогоноварения. Женщину интересовало, боремся ли мы сегодня с пьянством или стали его поощрять, при этом «заворачивая его в красивую обертку».

- Наверное, те, кто, кто покупает такое оборудование, стремится к какой-то новой культуре пития, - улыбнулся Любимов. – Мы никоим образом не поощряем пьянство, а наоборот – призываем вести здоровый образ жизни. Люди должны заниматься спортом, а мы обязаны предоставить им такую возможность. Продавать то, что произведено с помощью такого оборудования, нельзя, это повлечет к административной, а в некоторых случаях – к уголовной ответственности. Производить можно только для себя – запреты тотального характера здесь не нужны. Надо делать так, чтобы было популярным и модным жить здоровым: заниматься физкультурой, не курить-не пить. А то, что продается в таких магазинах, будет находить отдельных, единичных клиентов. Дай Бог, чтобы они не были примером для большинства людей.

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