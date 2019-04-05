Рязанскую пенсионерку наказали за торговлю самогоном ради денег на лекарства

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-05T14:10:54+03:00

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В Спасском районе наказали пенсионерку, которая продала местному жителю бутылку самогона. За пол-литра с жидкостью крепостью 33,6 градуса покупатель выложил 120 рублей, сообщает пресс-служба суда.

Женщина свою вину признала и объяснила, что действительно делает алкогольный напиток в домашних условиях, используя сахар, воду и дрожжи, а деньги от нелегальной торговли ей нужны на лекарство и продукты, так как пенсии не хватает.

Фемида при назначении наказания учла и преклонный возраст нарушительницы, и ее материальное положение, наложив штраф 15 тысяч рублей с конфискацией всего изготовленного спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU