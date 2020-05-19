В Рязани с балкона на 8 этаже сорвался пенсионер
Во вторник, 19 мая, около полудня в Рязани на улице Грибоедова произошла трагедия. С балкона на 8-м этаже многоэтажного дома сорвался 80-летний пенсионер. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего установлена. По предварительной версии, мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью.
По факту гибели человека следователи проводят проверку. Все обстоятельства трагедии будут выяснены и установлены.
Напомним, что несколькими днями ранее – 13 мая – после падения с высоты в Рязани погиб 17-летний юноша.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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