2020-05-19T14:31:28+03:00
Происшествия

В Рязани с балкона на 8 этаже сорвался пенсионер

Трагедия произошла на улице Грибоедова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 мая, около полудня в Рязани на улице Грибоедова произошла трагедия. С балкона на 8-м этаже многоэтажного дома сорвался 80-летний пенсионер. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего установлена. По предварительной версии, мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью.

По факту гибели человека следователи проводят проверку. Все обстоятельства трагедии будут выяснены и установлены.

Напомним, что несколькими днями ранее – 13 мая – после падения с высоты в Рязани погиб 17-летний юноша.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанском райцентре квадроцикл перевернул скорую помощь

В ДТП пострадали четыре человека (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани с балкона на 8 этаже сорвался пенсионер
В Рязани после COVID-19 поправился еще 21 человек
Рязанские партийцы поддержали борющихся с коронавирусом медиков
Мэрия: Установка биотуалетов в Рязани из-за коронавируса переносится
В рязанском райцентре квадроцикл перевернул скорую помощь
Прокуратура открыла горячую линию по коронавирусным выплатам рязанским медикам
СКР начал разбираться с невыплатами медикам из Спасского района
В Рязани снова помоют памятник Ленину
В Рязани 19 мая выявили еще 91 случай заражения коронавирусом. Всего – 2485
Перед реставрацией здание поликлиники №14 изучат вдоль и поперек
Первую женскую консультацию отреставрируют в Рязани
Во дворе дома по улице Пушкина в Рязани рухнуло огромное дерево
В девяти районах Рязанской области 19 мая отключат электричество
Сквер на улице Октябрьской в Рязани благоустроят в 2021 году
Самоизоляция в Рязани: в один из баров нагрянула полиция
В Рязани в тяжелом состоянии больше 20 человек с коронавирусом
«Эко-Пронск» незаконно собирал с жителей рязанской глубинки деньги за невывоз мусора
Обвиняемым в убийстве бизнесмена Громова продлили арест до конца лета
Рязанская студентка, разместившая в «Бессмертном полку» портрет Гитлера, проживает в соседнем регионе
В Рязани вновь заработал магазин «Леруа Мерлен»
В среду продезинфицируют самый зараженный район Рязани
Мэрия обновила статистику по зараженным районам Рязани на 18 мая