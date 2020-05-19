В рязанском райцентре квадроцикл перевернул скорую помощь
В понедельник вечером, 18 мая, примерно в 20.25 в райцентре Александро-Невский произошло серьезное ДТП. На улице Невской возле дома №2б 32-летний мужчина на квадроцикле врезался в автомобиль скорой помощи, двигавшийся в попутном направлении. От удара скорая помощь съехала в кювет и перевернулся. Автомобилем управлял 52-летний мужчина.
Прибывшие на место аварии дорожные полицейские установили, что водитель квадрокоптера не имел права на управление транспортным средством, кроме того квадроцикл не был зарегистрирован.
В результате аварии пострадали оба водителя, а также две 53-летние женщины находившиеся в скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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