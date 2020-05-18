Москвич не справился с управлением и погиб на рязанской дороге
В субботу, 16 мая, примерно в 18.45 в Михайловском районе Рязанской области неподалеку от села Ижеславль произошло смертельное ДТП.
43-летния житель Москвы, управляя иномаркой Ford Focus, по предварительной версии, двигался со стороны райцентра Михайлов. Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Водитель погиб. Его 26-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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