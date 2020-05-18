2020-05-18T10:43:22+03:00
Происшествия

Москвич не справился с управлением и погиб на рязанской дороге

ДТП со смертельным исходом произошло неподалеку от михайловского села Ижеславль
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 16 мая, примерно в 18.45 в Михайловском районе Рязанской области неподалеку от села Ижеславль произошло смертельное ДТП.

43-летния житель Москвы, управляя иномаркой Ford Focus, по предварительной версии, двигался со стороны райцентра Михайлов. Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель погиб. Его 26-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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