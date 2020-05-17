Под Рязанью иномарка на скорости влетела в стену гаража. Два человека погибли
Около полуночи 16 мая на автодороге Рязань – Льгово – Вышгород в селе Льгово 28-летний водитель за рулем Subaru Legacy не справился с управлением, вылетел на скорости с дороги и врезался в кирпичный гараж.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, а также его 28-летняя пассажирка погибли.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельной аварии. Подробности аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU