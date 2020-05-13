2020-05-13T13:53:03+03:00
Происшествия

В Рязани погиб 17-летний молодой человек

Его тело обнаружили под одной из многоэтажек на улице Новоселов
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Ночью на 13 мая в рязанском микрорайоне Песочня произошла трагедия. У одной из многоэтажек на улице Новоселов было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами характерными для падения с большой высоты.

В пресс-службе СК России по Рязанской области эту информацию подтвердили, отметив, что проверку по факту гибели юноши проводит Железнодорожный МСО города Рязань СКР по Рязанской области. Следователи разберутся, был ли это несчастный случай или цепочка каких-то иных действий, закончившихся гибелью человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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