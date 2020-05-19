2020-05-19T11:30:39+03:00
Общество

В Рязани снова помоют памятник Ленину

Его уже отмывали к майским праздникам
Антон ВОХЕЧ
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Мыли, но не отмыли - памятник Ильичу еще раз вымоют. Фото пресс-службы горадминистрации.Мыли, но не отмыли - памятник Ильичу еще раз вымоют. Фото пресс-службы горадминистрации.
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Сотрудники Дирекции благоустройства 20 мая проведут влажную уборку в центре города – планируется помыть памятник Ленину, который находится на одноименной площади в центре города. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

Для чистки памятников, в том числе и вождю мирового пролетариата, используют автомобильную вышку. При этом отметим, что чистка монумента Ильичу уже проводилась к майским праздникам.

Кстати, 20 мая власти Рязани также запланировали обработку улиц Московского района города аэрозольным методом против коронавирусной инфекции. Это произойдет, если позволят погодные условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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