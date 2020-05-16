16 Май 2020 2020-05-16T15:54:50+03:00

Стало известно, на каких улицах Рязани в мае отключат горячую воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани отключат горячую воду. Администрация города опубликовала список адресов.

С 12 по 22 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Зафабричная, д. 12а, д. 14, д. 2 корп. 1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8;

- ул. Птицеводов, д. 2, д. 3, д. 5, д. 12.

С 12 по 24 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Сельских Строителей, д. 6 корп. 4 (поликлиника), д. 2а (д/сад №135), д. 6а (д/сад №151), д. 4а (школа №70), д. 4 корп. 1 (ДШИ №2), д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1 корп. 3, д. 2, д. 2 корп. 1, д. 3, д. 3а, д. 3в, д. 3г, д. 3д, д. 3е, д. 3ж, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 4, д. 4г, д. 4д, д. 4ж, д. 4з, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3, д. 4 корп. 4, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5в, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 3, д. 6 корп. 4, д. 3 корп. 1.

С 13 по 26 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Семена Середы, д. 14 (д/сад №109), д. 23/27, д. 28/29, д. 29;

- ул. Гагарина, д. 16 (д/сад №123), д. 11, д. 32;

- ул. Дзержинского, д. 71 (школа №3), д. 27, д. 33, д. 56/11, д. 59, д. 59 корп. 1, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3, д. 62 корп. 1, д. 67а, д. 69;

- ул. Ленинского Комсомола, д. 13 (школа №44), д. 1, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 19, д. 23, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 30, д. 32, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 4, д. 40, д. 6, д. 6 корп. 1;

- ул. 1-й Осенний переулок, д. 1, д. 4;

- ул. 1-й проезд Гагарина, д. 12;

- ул. 1-я Линия, д. 28а, д. 30, д. 30а;

- ул. 4-я Линия, д. 34;

- ул. 6-я Линия, д. 18, д. 20;

- ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, д. 30, д. 32, д. 34, д. 38, д. 38/1;

- ул. Пушкина, д. 38, д. 39 корп. 1, д. 40, д. 42, д. 43/40, д. 46, д. 48, д. 50/39;

- ул. Стройкова, д. 11, д. 25, д. 30, д. 7;

- ул. Татарская, д. 14, д. 17, д. 33, д. 37, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3;

- ул. Типанова, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 17, д. 21, д. 22;

- ул. Чернобаевская, д. 17;

- ул. Шевченко, д. 10/23, д. 21/25, д. 3.

С 18 по 22 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Березовая, д. 1и (д/сад №43), д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1к, д. 1л, д. 1м, д. 1н.

С 18 по 27 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

- пос. Мехзавода, д. 7 (д/сад №18), д. 35а (д/сад №48), д. 25 (школа №54), д. 10, д. 22 корп. 1, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 3, д. 35, д. 36, д. 37, д. 4;

- ул. Высоковольтная, д. 33а (д/сад №102), д. 25а, д. 29а, д. 31 корп. 1, д. 37;

- ул. Мервинская, д. 18;

- ул. Шевченко, д. 76 корп. 1, д. 78.

С 18 по 29 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Рыбацкая, д. 4 (д/сад №66);

- ул. Загородная, д. 6 (д/сад №161), д. 1, д. 10, д. 12, д. 16, д. 18, д. 2, д. 22 корп. 4, д. 22 корп. 5, д. 3, д. 4, д. 8;

- ул. 1-е Бутырки, д. 34 (д/сад №133), д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 10, д. 38, д. 40/1;

- ул. 2-е Бутырки, д. 1, д. 5, д. 9, д. 11, д. 13;

- ул. 3-и Бутырки, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 9;

- ул. 3-й Михайловский проезд, д. 2, д. 4;

- ул. Заводской проезд, д. 6а;

- ул. Каширина, д. 1;

- ул. Лесопарковая, д. 8 корп. 1, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 12 корп. 3;

- ул. Михайловское шоссе, д. 80 корп. 1, д. 80 корп. 2, д. 80 корп. 3, д. 82 корп. 1, д. 90а;

- ул. Окское шоссе, д. 1;

- ул. Павлова, д. 33, д. 52;

- ул. Полевая, д. 32;

- ул. Полиграфистов, д. 7;

- ул. Попова, д. 55;

- ул. проезд Речников, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 4;

- район Солотча, д. 34а, д. 34б, д. 34в, д. 34 корп. 1;

- ул. Свободы, д. 95;

- ул. Семинарская, д. 35, д. 35 корп. 1, д. 43, д. 44/3, д. 46.

С 18 мая по 8 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, д. 44, д. 44а (госпиталь, МСЧ УВД).

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